بمشاركة حجازي.. الاتحاد يسترد الصدارة المؤقتة بالفوز على الحزم

تغلب الاتحاد على مضيفه الحزم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

شهدت المباراة مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي في صفوف الاتحاد منذ بدايتها وحتى صافرة الختام.

بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، كان الهدف الأول عصيا على الاتحاد، حيث سجله رومارينيو في الدقيقة 49 بعد بينية رائعة من إيجور كورونادو ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

مرة أخرى صنعه رومارينيو إلى عبد الإله المالكي في الدقيقة 51، وبعد احتفالات لمدة دقيقة، ألغته تقنية الفيديو بداعي تسلل رومارينيو مرة أخرى.

أخيرا بعد عمل فردي رائع من كورونادو، أهدى تمريرة رائعة إلى عبد العزيز البيشي ليسجل الهدف بلمسة متقنة في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 67 كاد تياجو رودريجيز أن يسجل هدف التعادل لصالح الحزم بتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة.

وأخيرا تحصل فهد المولد على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها الحارس مليك عسلة في الدقيقة 99، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد.

النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 20 نقطة في صدارة الدوري السعودي، بفارق نقطتين عن الشباب، ومثلهما عن ضمك الذي يواجه الاتفاق يوم السبت، و5 نقاط عن الهلال الذي يواجه الأهلي يوم الجمعة وله مباراتين مؤجلتين.