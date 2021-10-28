لعنة ليفانتي.. أتلتيكو مدريد يخفق للمرة الثالثة على التوالي في ليلة طرد سيميوني

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 23:51

كتب : أحمد أباظة

ليفانتي 2-2 أتلتيكو مدريد

للمرة الثالثة على التوالي، فشل أتلتيكو مدريد في الفوز على ليفانتي ليتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني.

جاء ذلك حيث تقدم أتلتيكو في الدقيقة 12 برأسية من أنطوان جريزمان، بعد تمريرة حاسمة رأسية من فيليبي.

وفي الدقيقة 37 تحصل ليفانتي على ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من لويس سواريز مهاجم الروخيبلانكوس، ليسجل إنيس باردي هدف التعادل مسددا ركلته في منتصف المرمى.

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نجح أتلتيكو في استعادة التقدم في الدقيقة 76 بعد تمريرة رائعة من الأرجنتيني رودريجو دي بول وصلت إلى ماتيوس كونها ليسجل بسهولة.

ولكن بركلة جزاء ثانية في الدقيقة 90، سجل باردي هدف التعادل للمرة الثانية، في المباراة التي شهدت طرد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو للاعتراض، وروبر بيير مدافع ليفانتي للسبب نفسه ولكن بعد صافرة نهاية المباراة.

النتيجة تركت أتلتيكو في المركز السادس بـ19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد الذي لعب مباراة أكثر حتى الآن.

يذكر أن أتلتيكو مدريد فشل في الفوز على ليفانتي في الليجا للمرة الثالثة على التوالي، حيث التقيا مرتين في فبراير الماضي وانتهت المواجهة الأولى بالتعادل 1-1، فيما فاز ليفانتي بالثانية 2-0.

أتلتيكو مدريد ليفانتي الدوري الإسباني
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