البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

أعلن كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي تلقي ناديه إخطارا بإيقاف لاعب الفريق كريم بامبو بسبب تناوله مادة محظورة تندرج تحت بند المنشطات.

كريم بامبو

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وتحدث كريم حسن شحاتة لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "ما حدث مع كريم بامبو خطأ غير مقصود تناول اللاعب أحد الأدوية للتخسيس والتي تساعد على زيادة نسبة حرق الدهون وكان بها مادة منشطة محظورة وهو لم يكن يعرف ذلك".

وشدد "هي ليست مادة منشطة بل محظورة فقط، وأجرى فحص بعد إحدى المباريات وبالتالي تم إيقافه ولا نعرف مدة إيقافه وحصلنا على الإخطار بإيقافه".

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وأتم "اللاعب خضع لجلسة تحقيق ليُعرف منها سبب حصوله على ذلك الدواء وهو قال الحقيقة".

ويستعد البنك الأهلي لملاقاة الأهلي في الجولة الثانية من الدوري يوم الأحد المقبل.

وكان البنك الأهلي فاز في لقاء الجولة الأولى بثلاثية دون رد على حساب طلائع الجيش.

كريم بامبو البنك الأهلي في الدوري
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