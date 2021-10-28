كرة يد - هاشم وخيري يتفوقان على يحيى خالد.. وعلي زين يتعادل في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 23:11

كتب : FilGoal

علي زين

تفوق محمد ممدوح هاشم وأحمد خيري على يحيى خالد في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد وتعادل علي زين مع برشلونة في الجولة السادسة.

وتنازل برشلونة عن صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتعادل مع بورتو البرتغال بنتيجة 33-33.

الشوط الأول من المواجهة الإسبانية والبرتغالية انتهى بتفوق بورتو نتيجة 17-14 وفي الشوط الثاني عاد برشلونة وتفوق بنتيجة 19-16 وتعادلا في المباراة.

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علي زين شارك في المباراة وسجل هدفين في شباك الفريق البرتغالي.

برشلونة بتعادله أصبح رصيد 9 نقاط وتنازل عن الصدارة لصالح فيفي كيلسي البولندي صاحب الـ 10 نقاط.

وفي مواجهة مصرية خالصة تفوق الثنائي ممدوح هاشم وأحمد خيري مع دينامو بوخارست الروماني على يحيى خالد لاعب تيليكوم فيزبريم المجري بنتيجة 21-29.

دينامو بوخارست تفوق في الشوط الأول بنتيجة 14-13 وفي الشوط الثاني عزز تفوقه بنتيجة 17-16 ليفوز بالمباراة بفارق هدفين.

هاشم سجل هدفين وخيري سجل هدفا في الشباك المجرية، في حين سجل يحيى خالد 3 أهداف.

فيزبريم صار في المركز الثالث برصيد 8 أهداف بعد تكبده للخسارة الثانية.

بينما أنهى بوخارست سلسلة هزائمه المتتالية الأربعة بالفوز الثاني ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس.

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