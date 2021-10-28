خبر في الجول – الشناوي يبدأ التدرب بالكرة بعد التحسن الملحوظ في حالته

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 21:52

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي

بدأ محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي التدرب بالكرة بعد التحسن الملحوظ في حالته.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن الشناوي تحسن بشكل كبير بعد حصوله على حقن البلازما وخضع لاختبار طبي قبل التدرب بالكرة ولم يشكو من أي آلام.

وبناء عليه تدرب الشناوي بالكرة بشكل منفرد وأنهى مرحلة تدريبات في الجيمانزيوم استعدادا للعودة للمشاركة في المران الجماعي ومن ثم المباريات.

أخبار متعلقة
بلال مظهر عبد الرحمن: أتمنى تمثيل منتخب مصر.. وصلاح مثلي الأعلى معين الشعباني: المصري لديه مشكلة ذهنية.. وهذه طريقة حلها الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب خامس جولات مجموعة بحري

ويعاني الشناوي من مزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال لقاء منتخب مصر وليبيا في رابع جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2020.

وغاب الشناوي عن مباراتي الأهلي ضد الحرس الوطني النيجري في دوري أبطال إفريقيا والإسماعيلي في افتتاح الدوري.

الأهلي محمد الشناوي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بمشاركة حجازي.. الاتحاد يسترد الصدارة المؤقتة بالفوز على الحزم 10 دقيقة | المحترفون
بركلتي جزاء.. نابولي يواصل الهيمنة ويعود للانتصارات بثلاثية ضد بولونيا 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
لعنة ليفانتي.. أتلتيكو مدريد يخفق للمرة الثالثة على التوالي في ليلة طرد سيميوني 36 دقيقة | الدوري الإسباني
نابولي يستعيد الصدارة بثلاثية في شباك بولونيا 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة ساعة | الدوري المصري
تشافي إلى برشلونة.. لأن الأسوأ لا وجود له ساعة | تقرير في الجول
كرة يد - هاشم وخيري يتفوقان على يحيى خالد.. وعلي زين يتعادل في دوري أبطال أوروبا ساعة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية – صراع سداسي ناري.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني