معين الشعباني: المصري لديه مشكلة ذهنية.. وهذه طريقة حلها

قال معين الشعباني المدير الفني للمصري إن فريقه لديه مشكلة ذهنية تتمثل في عدم خوض فترة إعداد كافية للموسم الجاري.

وتعادل المصري مع غزل المحلة إيجابيا بهدف لكل فريق اليوم الخميس في ملعب برج العرب في ختام الجولة الأولى من الدوري.

وتحدث الشعباني لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "أعرف أن الفريق غير جاهز بدنيا فقد خضنا إعداد لأسبوعين فقط ثم وجدنا أنفسنا نخوض الدوري".

وأردف "لهذا كان علينا أن نلعب الكرة السهلة، الشوط الأول لم أكن راضيا عن الأداء وغزل المحلة كان يريد الفوز أكثر منا، كانوا هما أفضل في الثنائيات وأسرع منا، كان هناك مشكلة ذهنية وليست بدنية وسنعمل على علاج ذلك".

وأكمل "ما أقلقني هو ارتكاب أخطاء بدائية في الدفاع وفي الهجوم أهدرنا الكثير من الفرص، واللاعبون عوضوا ما حدث في الشوط الثاني وهناك الكثير من العمل علينا القيام به وللأسف لا يوجد وقت كبير ولكن سنحاول التأقلم مع الوضع ونبذل كل ما لدينا من جهد".

وشدد "لن نهرب من الواقع ولا نريد القول دائما إنه غير جاهز بدنيا، والإعداد كان جيدا ولكن أسبوعين فترة ليست كافية للتحضير للمباريات".

وأتم المدرب التونسي حديثه قائلا: "أنا صابر مع الفريق لأنني أرى إنه يتحلى بالإمكانيات وعلى الجميع بذل المجهود".