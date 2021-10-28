مصطفى محمد يعتذر لمدرب جالاتا سراي وزملائه

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

اعتذر مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي للمدير الفني للفريق فاتح تريم وزملائه في الفريق بعد إهداره لركلة جزاء في الدربي ضد بيشكتاش.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وكان جالاتا سراي هُزم من بيشكتاش بهدفين لهدف يوم الإثنين الماضي ولم يفلح مصطف في تحويل ركلة الجزاء بنجاح بعد تصدي الحارس له بعدما طلب هو أن يسدد الكرة.

ووفقا لصحيفة "ميلييت" التركية فإن مصطفى محمد قال: "اعتقدت أنني سأنجح في تسجيل الركلة، قمت بتصرف غير احترافي".

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وواصل "إن سجلت ركلة الجزاء فكنا سنتعادل وربما كنا نستطيع الفوز، ما قمت به لم يكن صحيحا".

وأشارت الصحيفة إلى أن فاتح تريم قال: "لدينا مسدد لركلات الجزاء وهو أليكساندر تشيكالدو، ومصطفى قال له سأسدد أنا الركلة وما كان يجب أن يحدث ذلك".

وأتم "كان على مصطفى ترك الركلة لأليكساندو، كان على الجميع أن يفعل ما هو متفق عليه من قبل".

ويحتل جالاتا سراي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بعد مرور 10 جولات.

مصطفى محمد جالاتا سراي
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