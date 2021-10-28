مدرب الإسماعيلي: مطمئن رغم رباعية الأهلي.. طلعت يوسف يعود قريبا

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 19:51

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الأهلي

أبدى محمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي اطمئنانه لمستقبل الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك على الرغم من الخسارة الثقيلة في الافتتاحية أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

وقال إبراهيم في تصريحات لـ FilGoal.com إن الأداء الذي أظهره اللاعبون أمام الأهلي لم يكن نفس الأداء الذي ظهروا به في فترة الإعداد، وهو ما يجعله يقول إن القادم سيكون أفضل.

ويرى إبراهيم أن الأهلي كان أكثر جاهزية من الإسماعيلي، حيث لعب مباراتين رسميتين قبل هذا اللقاء، ضد الحرس الوطني النيجري في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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وأوضح المدرب العام للدراويش أن الجهاز الفني بدأ في علاج الأخطاء وتجديد الدوافع استعدادا من اليوم لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري المصري.

أيضا ذكر إبراهيم أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين مطالبا إياهم بنسيان هذه المباراة، كما طمأن الجماهير على الحالة الصحية للمدير الفني طلعت يوسف، مؤكدا أنه يتعافى وسيعود قريبا للفريق.

الإسماعيلي الأهلي الدوري المصري
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