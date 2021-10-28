عصام عبد الفتاح لـ في الجول: لم يطلب أي ناد حكم أجنبي للقمة حتى الآن.. وتحذير للحكام

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 19:50

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي والزمالك

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إن الأهلي والزمالك لم يطلبا حتى الآن إسناد القمة بينهما إلى حكم أجنبي.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي في الخامس من شهر نوفمبر المقبل في ثالث جولات الدوري في استاد القاهرة.

وتحدث عصام عبد الفتاح لـFilGoal.com قائلا: "طالما لم يطلب أي ناد حكم أجنبي للقمة والأمور تسير بطبيعية فلا يوجد أي جديد بشأن الأمر".

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وواصل "يجب أن يدعم الجميع التحكيم المصري لأن أي دوريات تستقدم حكام أجانب هذا يقلل من فرص تواجد الحكام من تلك المنطقة في البطولات القارية".

وكشف عصام عبد الفتاح عن توجيهه لتحذير شديد اللهجة للحكام بعدم كتابة أي شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخص المباريات التي يديرونها.

وأتم "وجهت تحذيرا شديد اللهجة للحكام بعدم كتابة أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يتعلق بالمباريات ومن يخالف ذلك الأمر سيتعرض للعقاب".

الأهلي الزمالك عصام عبد الفتاح في الدوري
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