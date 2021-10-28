البدلاء يعززون تفوق المصري على غزل المحلة خلال 14 عاما بالتعادل

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 19:43

كتب : إسلام أحمد

المصري - غزل المحلة

حسم التعادل بنتيجة 1-1 مواجهة غزل المحلة والمصري في ختام مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

ولم يستطع غزل المحلة تحقيق الفوز على المصري، إذ يظل الفوز الأخير لزعيم الفلاحين في سبتمبر 2007.

ومنذ ذلك الحين بسط المصري سيطرته على المواجهات خلال آخر 11 مباراة محققا الفوز في 10 وتعادل وحيد.

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وكان المصري قد فاز ذهابا وإيابا على غزل المحلة في النسخة الماضية من الدوري.

وظل غزل المحلة للمباراة الخامسة عشر دون فوز في الدوري المصري منذ الموسم الماضي، بينما لم يفز المصري في آخر 5 مباريات في الدوري أيضا.

وحصد كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالدوري المصري 2021-2022.

التشكيل

اعتمد محمد عودة المدير الفني لغزل المحلة على عبده يحيى كمهاجم وهمي ومن خلفه هشام عادل وإبراهيما كونيه.

فيما قاد الفلسطيني محمد بلح هجوم المصري ومن خلفه مصطفى سلطان وأحمد الشيخ وإسلام عطية.

وصف المباراة

50 ثانية وهدد عبده يحيى مرمى المصري بتسديدة قوية من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

تخبط دفاع المصري تواصل في الدقائق الأولى من المباراة.

كرة طولية من الحارس محمود رضا، مهد عبده يحيى الكرة إلى هشام عادل ليجعله مواجها لمرمى أحمد مسعود مسددا على يمين الحارس في الدقيقة التاسعة.

بدأ المصري محاولاته الهجومية برأسية من إسلام جمال عقب ركلة ثابتة نفذها فريد شوقي وصلت سهلة في يد رضا.

وفي الدقيقة 22 طالب لاعبو المصري بركلة جزاء لكن محمود بسيوني حكم المباراة رفض احتسابها.

هدأت أحداث المباراة قليلا بين الفريقين دون خطورة بينما اعتمد الغزل على الكرات الطويلة والتي كادت تغالط دفاع الفريق البورسعيدي لكن أحمد مسعود كان يقظا.

الشوط الثاني

معين الشعباني أجرى تغييرين بنزول محمد عنتر والتونسي إلياس الجلاسي بدلا من أحمد الشيخ وإسلام عطية.

الثنائي بعد 4 دقائق من بداية اللقاء تكفل بخطف نقطة التعادل.

الجلاسي أرسل عرضية من كرة ثابتة وبرأسية قوية في الزاوية القريبة سجل محمد عنتر هدف التعادل للمصري.

المصري في الدقائق التالية سعى لخطف الانتصار.

عرضية من أحمد شديد قناوي قابلها مصطفى سلطان بتسديدة على الطائر مرت بجوار القائم في الدقيقة 57.

وبعد دقيقتين ومن مجهود فردي كاد محمد عنتر أن يسجل هدف الفوز بعدما راوغ 3 لاعبين وسدد كرة أرضية أبعدها محمود رضا ببراعة.

النصف ساعة الأخيرة لم تشهد محاولات محققة من كلا الفريقين ليتقاسما نقطة المباراة.

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