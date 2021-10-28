مصدر من الزمالك لـ في الجول: لجنة فض منازعات بـ فيفا حكمت لخالد بو طيب ضدنا.. وخطوة مقبلة

أصدرت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكما ضد الزمالك بتغريمه 2.5 مليون يورو لصالح لاعبه السابق خالد بوطيب.

خالد بوطيب النادي : لو هافر الزمالك

وقال مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "القضية بدأت بتقديم الزمالك شكوى ضد اللاعب بعد تغيبه عن المران وقدم اللاعب شكوى مضادة".

وواصل "بوطيب كان له مستحقات تصل لـ180 ألف يورو وبالفعل جهزنا الشيك الخاص بالمبلغ لكن اللاعب لم يتسلمه".

وتابع "لجنة فض المنازعات بفيفا ارتأت أن الزمالك فسخ عقد اللاعب لسبب غير عادل وبناء عليه حكمت بحصوله على 180 ألف يورو بالإضافة لقيمة ما تبقى من تعاقده ليصل المبلغ لـ2 مليون و500 ألف يورو".

وأردف المصدر "الزمالك فرصه كبيرة حينما نذهب للمحكمة الرياضية لنلغي ذلك الحكم لأن فسخ تعاقد بوطيب تم لسبب عادل بعد تغيبه عن المران وعدم حضوره للنادي ونرى أن فرصنا كبيرة في الفوز بالقضية".

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قال في وقت سابق عن أزمة بوطيب: "مطالبة من خالد بوطيب وهذه قضية في مراحلها الأولى ونحاول التعامل معها ويريد الحصول على 3 مليون و400 ألف يورو وهذا ليس حكما بل مطالبة".

بوطيب لعب في صفوف الزمالك، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق في وقت سابق أسباب فسخ عقد بوطيب، قائلا: "بوطيب لا يحضر إلى النادي وممتنع عن التدريبات. نحن لا نستطيع التواصل معه، وقررنا فسخ التعاقد معه".

وفي فبراير قبل الماضي قدم بوطيب مذكرة إثبات حق لاتحاد الكرة المصري، بشأن عدم تقاضيه جزء من مستحقاته لدى النادي الأبيض، تمهيدا لشكوى النادي.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

ويملك بوطيب 8 أهداف دولية مع منتخب المغرب في 20 مشاركة بقميص أسود الأطلس.