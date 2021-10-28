نهائي دوري أبطال كونكاكاف - مونتيري × كلوب أمريكا.. الخوف من خسارة تاريخية

حتى عام 1996 لم يتلق فريقان من المكسيك في نهائي دوري أبطال كونكاكاف مطلقا، وفي آخر 25 عاما التقت الفرق المكسيكية في النهائي في 14 مناسبة.

بدءا من تسمية البطولة بالشكل الجديد بحقبة دوري أبطال أوروبا من 2008-09، تهمين الأندية المكسيكية بشكل تام على اللقب وحتى 2020.

13 نهائي بالنظام الجديد منها 8 مواجهات مكسيكية، واللقاء التاسع سيكون بين مونتيري وكلوب أمريكا.

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حتى الآن تبدو مواجهة متكررة في ظل سيطرة الأندية المكسيكية وتواضع مستوى أندية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على المستوى القاري.

لكن في طياتها يظهر الخوف جليا من خسارة اللقب لأول مرة.

كلوب أمريكا هو الفريق الأكبر في أمريكا الشمالية فهو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب بدأت عام 1977 وآخرها عام 2016.

في المقابل عرف مونتيري القادم من الشمال طعم الألقاب القارية في السنوات العشر الأخير إذ حصدها 4 مرات آخرها 2019.

المتشارك بين الفريقين هو أن كلاهما لم يخسر المباراة النهائية من قبل، والخسارة في لقاء فجر الجمعة ستكون الأولى له في تاريخه بنهائي البطولة القارية.

ويعد كلوب أمريكا ومونتيري بالإضافة إلى باتشوكا من أكثر الفرق تتويجا باللقب أكثر من 3 مرات ولم تخسر المباراة النهائية.

♨️ LA GRAN FINAL ESTÁ DEFINIDA ♨️ 🤠@Rayados 𝓿𝓼 @ClubAmerica🦅 ¿Están listos para disfrutar de esta fiesta?#SCCL21 pic.twitter.com/JH9LOW1qyd — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) September 17, 2021

النهائي سيقام من مباراة واحدة على ملعب ستاديو BBVA وهو الملعب الخاص بـ مونتيري.

ويُطلق على ملعب مونتيري لقب "العملاق الحديدي" وانتهى إنشاءه في 2015 ويتسع لـ 51 ألف متفرج.

الملعب قوبل إنشاءه بالجدل إذ أزيل 24.5 هكتارا من الغابات في منطقة طبيعية تضم 106 نوعا من الحيوانات بما في ذلك 8 أنواع مهددة بالانقراض أو محمية.

إذا لماذا يخوض الفريقان النهائي على ملعب مونتيري؟

تحدد الملعب سلفا بعد تحديد طرفي النهائي، كون مونتيري حقق نتائج أفضل في النسخة الحالية من كلوب أمريكا أمام منافسيه.

مونتيري في طريقه للنهائي تخطي 3 فرق بالفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة مسجلا 16 هدفا ومستقبلا 4 أهداف.

في المقابل أمريكا فاز على خصومه الثلاثة في 4 مباريات وتعادل في 1 وخسر 1 وسجل 10 أهداف واستقبل 4 أهداف.

بنتائج مونتيري صار هو صاحب الأحقية وفقا للوائح البطولة في استضافة المباراة النهائية.

المدربان

خافيير أجيري × سانتياجو سولاري

يخوض الأرجنتيني سانتياجو سولاري المباراة النهائية الأولى له في مسيرته التدريبية مع كلوب أمريكا.

سولاري قال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحترم المنافس والوصول إلى النهائي هو تتويج لعملية ناجحة. في الرياضة هناك دائما احترام للخصم، لا يوجد خوف في رياضة النخبة".

كلوب أمريكا يتصدر ترتيب مرحلة أبرتورا للدوري المكسيكي برصيد 34 نقطة وضمن تأهله إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

في المقابل يعاني مونتيري بشدة على المستوى المحلي إذ خسر آخر 4 مباريات له على التوالي في الدوري المكسيكي، إذ قد تكون خسارته بحسب التقارير المحلية إيذانا بإقالته من تدريب الرايادوس "الزُرق" لقب مونتيري.

مدرب منتخب مصر السابق قال في المؤتمر الصحفي: "نحن لا نخلط بين المسابقات، كل واحدة لها خصوصيتها ومشاكلها، نحن لا نشرك واحدة مع الأخرى. نحن نفكر فقط في خوض المباراة النهائية".

وعن النهائي أضاف: "أنا لا أعتبر نفسي المفضل للفوز، أنا لا أكرس نفسي لذلك ، لقد رأيت فريقي يدخل بحماس وغدا سنحاول الفوز بالمباراة النهائية".

سولاري تحدث عن مواجهته مع أجيري "لدي احترام وإعجاب كبير لخافيير. أعرف عمله وماضيه هنا وفي أوروبا. إنه لمن دواعي سروري أن يلعب الفريقان النهائي، مونتيري ضد أمريكا".

في المقابل أشاد أجيري بالمدرب الأرجنتيني قائلا: "سانتياجو مدرب رائع ولديه أرقام رائعة منذ وصوله إلى المكسيك، لديه سيرة ذاتية رائعة كلاعب ومدرب، يعرف الدوري المكسيكي، لقد كان في كأس العالم للأندية (فاز مع ريال مدريد بنسخة 2019) نعرف بعضنا البعض من إسبانيا".

كلاهما تولى مهمة فريقه في يناير الماضي، والتقيا في مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي في 17 يناير 2021، وفاز أجيري بنتيجة 1-0 على سولاري.

وفي مارس الماضي التقيا وديا وفاز أيضا مونتيري قبل بدء مرحلة أبرتورا.

في أرض الملعب

يعتمد مونتيري على مجموعة من أصحاب الخبرة والذين سبق لهم المشاركة في كأس العالم للأندية 2019.

الجناح الأرجنتيني ماكسيميليانو ميزا والهداف التاريخي روجيليو فونيس موري وكذلك الكوستاريكي جويل كامبل لاعب أرسنال وفياريال الأسبق.

أيضا في حراسة المرمى يتواجد ستيبان أندرادا حارس مرمى بوكا جونيورز السابق، بالإضافة إلى المدافع المكسيكي هيكتور مورينو وسيراز مونتيس، ومعهم المهاجم الهولندي فينسينت يانسن.

بينما كلوب أمريكا يضم في صفوف جييريمو أوتشو الحارس المخضرم والذي سبق له أن التقى الأهلي في مباراة المركز الثالث بنسخة 2006، وتوج باللقب منذ 15 عاما مع النسور.

بالإضافة إلى ميجيل لايون ظهير المكسيك ولاعب بورتو البرتغالي، بالإضافة لثنائي المنتخب الأولمبي سيباستيان كوردوفا وهنري مارتن مع المهاجم الدولي الكولومبي روجر مارتينيز.

كأس العالم للأندية

سبق لكلوب أمريكا أن وصل لكأس العالم للأندية 3 مرات من قبل، 2006 و2015 و2016.

وفي أول وآخر نسخة حقق النسور المركز الرابع كأفضل إنجاز.

مونتيري تأهل لمونديال الأندية في 4 نسخ، 2011 و2012 و2013 و2019 وأفضل نتيجة كانت المركز الثالث في نسخة 2019 بعد مواجهة ليفربول بقيادة محمد صلاح.

وكلاهما سبق له أن واجه الأهلي، كلوب أمريكا خسر من الأهلي في مباراة المركز الثالث بثنائية محمد أبو تريكة.

بينما فاز مونتيري على الأهلي في نسخة 2012 بهدفين دون مقابل في مباراة المركز الثالث.

وحقق فوزا كبيرا في مباراة المركز الخامس بنسخة 2013 بخماسية مقابل هدف.

من يفوز باللقب وقد يشهد إمكانية مواجهة الأهلي مرة أخرى في نسخة 2021 المقرر إقامتها بالإمارات؟