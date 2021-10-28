الدرجة الثانية – حرس الحدود يتربع على الصدارة.. والرجاء يحصد أول نقطة

يتربع حرس الحدود على قمة مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بفارق الأهداف عن ملاحقه بلدية المحلة.

وفي مباريات الجولة الخامسة التي أقيمت اليوم الخميس انتصر بلدية المحلة خارج ملعبه على المصري بالسلوم بهدفين مقابل هدف.

تقدم المصري بالسلوم ثم تعادل بلدية المحلة عن طريق عبد الله سرور وسجل أحمد هريسة هدف الانتصار.

وانتصر سبورتنج على كفر الشيخ بهدفين لهدف، تقدم كفر الشيخ عن طريق صلاح خطاب.

وتعادل سبورتنج عن طريق محمد سليم وسجل رزق عبد الحليم هدف الانتصار.

وتعادل الرجاء مع ألعاب دمنهور بهدف لكل فريق ليحصد الرجاء أول نقطة له خلال الموسم الجاري.

سجل رمزي خالد للرجاء وأدرك سلامة سلامة لألعاب دمنهور هدف التعادل.

وتعادل بايونيرز مع الزرقا سلبيا بدون أهداف.

وتعادل صيد المحلة مع المنصورة إيجابيا بهدفين لكل فريق.

تقدم المنصورة بهدفين عن طريق أحمد عبد العادل من ركلتي جزاء.

وأدرك محمد دسوقي التعادل لصيد المحلة بتسجيله لهدفين.

وتعادل المجد مع أبو قير للأسمدة سلبيا بدون أهداف.

وتختم الجولة بلقاء دكرنس والأولمبي يوم السبت المقبل.

ويتصدر حرس الحدود المجموعة بـ10 نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه بلدية المحلة، فيما يأتي سبورتنج ثالثا بثماني نقاط بالتساوي مع الأولمبي.

ويحتل المصري بالسلوم المركز الخامس بسبع نقاط بالتساوي مع المجد السكندري.

ويأتي أبو قير للأسمدة سابعا بست نقاط يليه دكرنس بخمس نقاط بالتساوي مع كفر الشيخ.

ويحتل ألعاب دمنهور المركز العاشر بأربع نقاط بالتساوي مع بايونيرز والزرقاء والحمام والمنصورة.

ويأتي صيد المحلة في المركز الـ15 بثلاث نقاط، وأخيرا الرجاء بنقطة وحيدة.