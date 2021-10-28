الزمالك ينتظر مواعيد كأس الرابطة لحسم موقفه من دورة الإمارات الودية

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 17:31

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف يوسف أوباما في توسكر

تلقى نادي الزمالك عرضا للمشاركة في دورة ودية في الإمارات في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا بداية من 9 يناير المقبل وتتوقف مسابقة الدوري خلال تلك الفترة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى عرضا رسميا للمشاركة في دورة ودية في الإمارات في شهر يناير.

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وعرض مجلس إدارة الزمالك الأمر على باتريس كارتيرون المدير الفني لمعرفة موقفه.

بينما ينتظر الزمالك موعد كأس الرابطة لتحديد موقفهم النهائي من المشاركة.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد أوضح انطلاق كأس الرابطة يوم 28 ديسمبر المقبل في فترة توقف المنتخب المصري.

وتشارك أندية الدوري المصري في بطولة كأس الرابطة والمقرر انطلاقها لأول مرة.

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