تشكيل الدوري - عبده يحيى يقود هجوم المحلة.. وأحمد الشيخ وبلح يدعمان المصري

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

أحمد شديد قناوي يحاول المور بالكرة خلال مباراة المصري وغزل المحلة

يقود عبده يحيى هجوم غزل المحلة أمام المصري بقيادة محمد غواد، بينما يدعم أحمد الشيخ ومحمد بلح الفريق البورسعيدي تحت قيادة معين الشعباني في ظهورهما الأول.

ويستضيف غزل المحلة فريق المصري في ختام الجولة الأولى من الدوري المصري.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

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حراسة المرمى: محمود رضا

الدفاع: محمود علاء - معاذ حناوي - محمد فتح الله - السيد شبراوي

الوسط: حميد ماو - أحمد عفيفي - أحمد النادري - إبراهيم كونيه - هشام عادل

الهجوم: عبده يحيى

بينما جاء تشكيل المصري البورسعيدي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي - أحمد علاء - إسلام جمال - أحمد شديد قناوي

الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى - مصطفى سلطان - إسلام عطية - أحمد الشيخ

الهجوم: محمد بلح

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