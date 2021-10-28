رومانو: لاوتارو جدد تعاقده مع إنتر.. وإلغاء الشرط الجزائي

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان الدوري الإيطالي

جدد لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر تعاقده مع النادي حتى صيف 2026 مع إلغاء الشرط الجزائي.

وكشف فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت أن المهاجم الأرجنتيني قد وقع بالفعل على العقد الجديد.

وأشار رومانو إلى أن لاوتارو مستمر كلاعب في صفوف إنتر حتى صيف 2026.

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وأوضح أن العقود قد تم توقيعها صباح اليوم الخميس مع إلغاء الشرط الجزائي المقدر بـ 111 مليون يورو.

وانتقل لاوتارو مارتينيز إلى فريق إنتر في صيف 2018 قادما من راسينج الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو.

وخاض لاوتارو هذا الموسم مع إنتر تسع مباريات في الدوري الإيطالي ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

بينما لم ينجح لاوتارو هذا الموسم في تسجيل أهداف في ثلاث مباريات خاضهم بدوري أبطال أوروبا.

ولعب لاوتارو مع إنتر 144 مباراة ونجح في تسجيل 54 هدفا وصناعة 21 آخرين.

إنتر لاوتارو مارتينيز الدوري الإيطالي
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