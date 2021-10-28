مصدر بـ الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة "الأزمة مع أجايي"

نفى مصدر بالنادي الأهلي، تقدم جونيور أجايي جناح الفريق بشكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب وضعه على قوائم الانتظار المحلية.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "كل ما يتردد عن وجود نزاع وصل لـ فيفا بين النادي وأجايي غير صحيح".

وأردف "أجايي يحصل على مستحقاته بشكل منتظم والأهلي يحرص على ذلك حتى يكون موقفه سليم".

وأوضح "اللاعب النيجيري لم يعترض لدى النادي كونه على قائمة الانتظار ولم يحدث وأن تقدم بشكوى ضد الأهلي لدى فيفا، والأمور تسير بشكل جيد في هذا الملف".

ووضع الأهلي أجايي على قائمة الانتظار بسبب وجود 5 أجانب في قائمة الفريق، هم المغربي بدر بانون والتونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

أجايي الموسم الحالي خاض 21 مباراة واكتفى بتسجيل هدفين وصناعة 3.

إجمالا لعب أجايي خلال 5 مواسم مع الأهلي 161 مباراة سجل 41 هدفا وصنع 30.

وحصد أجايي 10 ألقاب مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الصفاقسي التونسي.