يوفنتوس يكشف مدة غياب دي تشيليو

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 16:13

كتب : FilGoal

دي تشيليو - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس غياب ماتيا دي تشيليو لاعب الفريق لمدة عشرة أيام على الأقل.

وتعرض الظهير الإيطالي للإصابة خلال الشوط الأول من مواجهة يوفنتوس ضد ساسولو وحل أليكس ساندرو بدلا منه بعد 11 دقيقة فقط.

وخضع لاعب يوفنتوس للفحوصات الطبية والتي كشفت إصابته في أوتار الركبة.

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وخسر يوفنتوس على ملعبه أمام ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت القاتل.

وجاء بيان يوفنتوس الرسمي كالآتي: "خضع دي تشيليو هذا الصباح لفحوصات طبية وتم اكتشاف إصابة منخفضة الدرجة في أوتار الفخذ الأيسر".

"في غضون عشرة أيام ستتم إعادة تقييمه مرة أخرى".

وتدرب يوفنتوس صباح اليوم الخميس بعد خسارة أمس استعدادا للمباراة المقبلة.

ويحل يوفنتوس ضيفا على هيلاس فيرونا ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

ويتأخر يوفنتوس في الترتيب برصيد 15 نقطة من عشر مباريات في المركز السابع.

ويبتعد يوفنتوس عن قمة ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة عن ميلان المتصدر.

يوفنتوس ماتيا دي تشيليو إصابة
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