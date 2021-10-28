المنتخب يفسر لـ في الجول تغيير موعد مباراة الجابون.. وتأجيل إعلان القائمة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

كشف ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر، سبب تغيير موعد مباراة المنتخب ضد الجابون في ختام المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وقال السيد لـ FilGoal.com: "مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم من اختصاص فيفا".

وكان اتحاد الكرة قد قال في بيان رسمي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وافق على إقامة مباراة مصر والجابون في ختام المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.

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وأوضح السيد "تحديد موعد الثالثة ظهرا يوم 16 نوفمبر جاء من فيفا لأن ذلك اليوم هو الأخير في الأجندة الدولية وفيفا يفضل أن تكون آخر مبارياته الدولية في ذلك الموعد".

وأتم "أجلنا إعلان قائمة منتخب مصر كاملة إلى ما بعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري يوم 5 نوفمبر نظرا لأهمية المباراة ولكي نتابع أكبر قدر من المباريات قبل إعلان القائمة بشكل كامل تحسبا لأي ظروف".

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تغيير موعد مباراة مصر والجابون في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وتقام المباراة في الثالثة من عصر يوم 16 نوفمبر، بدلا من التاسعة من مساء 15 نوفمبر.

المنتخب المصري سيواجه أنجولا خارج قواعده في 12 نوفمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء في الجولة الخامسة.

الاتحاد المصري حدد ستاد الجيش ببرج العرب ملعبا لمباراة مصر مع الجابون في ختام منافسات المجموعة.

وطلب الاتحاد من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.

مصر أنجولا تصفيات كأس العالم الجابون ضياء السيد
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