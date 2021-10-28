تغيير موعد مباراة مصر والجابون

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 14:51

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تغيير موعد مباراة مصر والجابون في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وتقام المباراة في الثالثة من عصر يوم 16 نوفمبر، بدلا من التاسعة من مساء 15 نوفمبر.

المنتخب المصري سيواجه أنجولا خارج قواعده في 12 نوفمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء في الجولة الخامسة.

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الاتحاد المصري حدد ستاد الجيش ببرج العرب ملعبا لمباراة مصر مع الجابون في ختام منافسات المجموعة.

وطلب الاتحاد من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.

مصر الجابون تصفيات كأس العالم منتخب مصر
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