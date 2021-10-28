أعلن اتحاد الكرة المصري عن تغيير موعد مباراة مصر والجابون في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وتقام المباراة في الثالثة من عصر يوم 16 نوفمبر، بدلا من التاسعة من مساء 15 نوفمبر.

المنتخب المصري سيواجه أنجولا خارج قواعده في 12 نوفمبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء في الجولة الخامسة.

الاتحاد المصري حدد ستاد الجيش ببرج العرب ملعبا لمباراة مصر مع الجابون في ختام منافسات المجموعة.

وطلب الاتحاد من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.