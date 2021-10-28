إيسترن كومباني لـ في الجول: قيمة عقود لاعبي فريقنا بالكامل لا تساوي عقد لاعب في أندية أخرى

قال وائل فؤاد مدير التعاقدات في نادي إيسترن كومباني، إن قيمة عقود لاعبي فريقه بالكامل، لا تساوي عقد لاعب في البنك الأهلي أو فيوتشر أو بيراميدز.

وتحدث وائل فؤاد لـ FilGoal.com عن انطلاقة فريقه: "تعاقدنا مع عناصر مميزة من الدرجة الثانية سيكون لها شأن في المستقبل".

وأكمل "الفريق قدم أداءا جيدا ضد المقاولون العرب رغم الهزيمة 1-0، وكنا على الأقل أحق بنقطة. تضررنا بغياب الأجانب وسنحقق نتائج جيدة هذا الموسم".

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وأوضح فؤاد: "لدينا سقف في التعاقدات لا يمكننا تخطيه مع ارتفاق قيمة أسعار اللاعبين بسبب العروض من الأندية الأخرى".

وشدد "لكن مع الاجتهاد والروح سنحقق النتائج المطلوبة مع مدير فني جيد وهو علاء نوح، ودعم مجلس الإدارة".

وأتم "محمد ناصر (مودي) من مواليد 2001 سيكون مفاجأة الدوري، لا تتعجبوا لو اختار كارلوس كيروش لاعبا من فريقنا للانضمام للمنتخب لأن لدينا عناصر جيدة تستحق ذلك".