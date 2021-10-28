رئيس البنك الأهلي: الفوز على بطل السوبر منحنا دفعة معنوية.. وعودة كريم بامبو

أعرب أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على طلائع الجيش بطل السوبر المصري.

وتغلب البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح مسابقة الدوري المصري.

وقال نصار عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على بطل السوبر منحنا دفعة معنوية كبيرة".

وتابع "أغلقنا صفحة المباراة استعدادا لمواجهة الأهلي ونتطلع لموسم مميز ومختلف عما قدمناه الموسم الماضي".

ويحل البنك الأهلي ضيفا على فريق الأهلي في الثامنة من مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وأضاف "لا أتدخل في الأمور الفنية ولكن أذكر الجهاز الفني واللاعبين دائما بصعوبة الدوري هذا الموسم".

وشدد "أؤكد أيضا على طموح النادي بوضعه في مكانة مميزة بجدول الترتيب".

وتابع نصار "نعلم أن كل مباراة صعبة، وصادفنا سوء توفيق في انطلاقة الموسم الماضي لكن أنهيناه بعدم الهزيمة في أخر 11 مباراة".

وواصل رئيس البنك الأهلي "نعمل على أن نبني على انتهينا عليه بأداء أفضل تحت قيادة خالد جلال المدرب الكفء".

واختتم نصار تصريحاته "تعافى كريم بامبو من إصابة أبعدته طويلا ولا أتوقع مشاركته منذ البداية أمام الأهلي، هذه وجهة نظري والقرار متروك للمدير الفني".