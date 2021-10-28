‏طبيب الأهلي: الشناوي في مرحلة التأهيل الأخيرة.. ووليد سليمان ينتظم بعد مواجهة البنك

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 13:30

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الأهلي - سيراميكا كليوباترا

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي موقفي محمد الشناوي قائد الفريق وحارس مرماه، ووليد سليمان نجمه المخضرم، من العودة للمران الجماعي.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو عبلة للموقع الرسمي للأهلي: "الشناوي يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، وعقب انتهاء تلك المرحلة سيتم تقييم حالته وتحديد موعد انتظامه في المران".

واكتفى الشناوي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه في المرحلة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

أخبار متعلقة
مران الأهلي – تدريبات بدنية.. والشناوي يبدأ الركض الأهلي يعلن: مغادرة وليد سليمان المستشفى.. والشناوي يستكمل برنامجه التأهيلي عبد الحفيظ يكشف الموعد المبدئي لعودة الشناوي.. ومصير أجايي

‏ وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب.

أما وليد سليمان، فبحسب أبو عبلة، فيعود للمران الجماعي عقب مواجهة البنك الأهلي يوم الأحد.

وتعرض وليد سليمان لكدمة في الرأس خلال مشاركته في مباراة الحرس الوطني في إياب ‏دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وأجرى اللاعب فحوصات طبية وتم تجهيز برنامج خاص ‏به يقوم بتنفيذه قبل الانتظام في المران الجماعي.

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها سليمان عقب مباراة الحرس الوطني قد أثبتت ‏إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال المباراة.

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع مع بيرسي تاو، في وجود أبو عبلة قبل انطلاق ‏مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ لشرح البرنامج الاستشفائي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه مع الفريق ‏عقب المباريات الرسمية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

محمد الشناوي وليد سليمان الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
برشلونة يعلن تولي سيرجي بارخوان القيادة الفنية مؤقتا 27 دقيقة | الدوري الإسباني
إيسترن كومباني لـ في الجول: قيمة عقود لاعبي فريقنا بالكامل لا تساوي عقد لاعب في أندية أخرى 35 دقيقة | الدوري المصري
رئيس البنك الأهلي: الفوز على بطل السوبر منحنا دفعة معنوية.. وعودة كريم بامبو 49 دقيقة | الدوري المصري
‏طبيب الأهلي: الشناوي في مرحلة التأهيل الأخيرة.. ووليد سليمان ينتظم بعد مواجهة البنك ساعة | الدوري المصري
عبد الفتاح: لا يوجد أي خطأ مؤثر.. ويجب تعميم الآراء عند تقييم الحالات التحكيمية ساعة | الدوري المصري
المصري: غرمنا اللاعبين المنقطعين عن المران.. والمشكلة انتهت ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي: الوقت الإضافي كان قليلا.. ولا أفهم لماذا لم يعود الحكم للفيديو ساعة | الدوري الإسباني
حمص لـ في الجول: الهزيمة أمام الأهلي مؤلمة.. لكن لدينا القدرة على علاج الأخطاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني