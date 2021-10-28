‏طبيب الأهلي: الشناوي في مرحلة التأهيل الأخيرة.. ووليد سليمان ينتظم بعد مواجهة البنك

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي موقفي محمد الشناوي قائد الفريق وحارس مرماه، ووليد سليمان نجمه المخضرم، من العودة للمران الجماعي.

وقال أبو عبلة للموقع الرسمي للأهلي: "الشناوي يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، وعقب انتهاء تلك المرحلة سيتم تقييم حالته وتحديد موعد انتظامه في المران".

واكتفى الشناوي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه في المرحلة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

‏ وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب.

أما وليد سليمان، فبحسب أبو عبلة، فيعود للمران الجماعي عقب مواجهة البنك الأهلي يوم الأحد.

وتعرض وليد سليمان لكدمة في الرأس خلال مشاركته في مباراة الحرس الوطني في إياب ‏دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وأجرى اللاعب فحوصات طبية وتم تجهيز برنامج خاص ‏به يقوم بتنفيذه قبل الانتظام في المران الجماعي.

‏

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها سليمان عقب مباراة الحرس الوطني قد أثبتت ‏إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال المباراة.

‏

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع مع بيرسي تاو، في وجود أبو عبلة قبل انطلاق ‏مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ لشرح البرنامج الاستشفائي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه مع الفريق ‏عقب المباريات الرسمية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏