عبد الفتاح: لا يوجد أي خطأ مؤثر.. ويجب تعميم الآراء عند تقييم الحالات التحكيمية

أشاد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بأداء الحكام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وطالب عبد الفتاح بتعميم الآراء عند تقييم الحالات التحكيمية وألا يكون الوضع حسب الأهواء.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس: "راض بشكل كبير جدا عن أداء الحكام، هناك بعض الملاحظات التي نعمل عليها وتصحيحها، لا يوجد أي خطأ مؤثر على نتائج المباريات".

وأضاف "للأسف البعض لا يفهم بروتوكول تقنية الفيديو، نحن بصدد نشر مقطع على موقع اتحاد الكرة لنشرح للجماهير".

وأوضح "الفيديو لا يتدخل إلا في الأخطاء الصارخة أو واضحة بشكل غير عادي، البعض سخر عندما صرحت أن ركلة جزاء الزمالك 50-50، هناك منطقة رمادية بشأن الأخطاء بدون صورة واضحة، هنا أي قرار للحكم نتفق عليه ونؤيده أيا كان القرار، وهو ما حدث في مباراة الأهلي والإسماعيلي بشأن الهدفين".

وشدد عبد الفتاح "المنطقة الرمادية من الصعب على العنصر البشري احتساب التسلل على أساس تقدم جزء بسيط ولو سنتيمترات من جسد المهاجم".

وواصل رئيس لجنة الحكام "ركلة جزاء الأهلي صورة كربونية من ركلة الجزاء التي سجل منها الاتحاد هدفه الرابع في سموحة، ومع ذلك محلل التحكيم أقر بصحة ركلة جزاء الأهلي وعدم صحة ركلة الاتحاد رغم أن المخالفتين صورة بالكربون".

وشدد "لا أقصد الإساءة أو الخوض في النوايا، ولكن لابد من تعميم الآراء عند تقييم الحالات التحكيمية، الحكم مثل مفتي الجمهورية بشأن حكم الإعدام، لابد ألا يكون التقييم حسب الأهواء، وألا يتأثر محللو التحكيم بآراء من حولهم في ستوديوهات التحليل، كنت أتابع ما يحدث باندهاش شديد".

واختتم تصريحاته "تصيد أخطاء الحكام من أجل مصالح أندية معينة، لن يكون لدينا كرة قدم حقيقية، وسيزداد التعصب الأعمى وإثارة المشاكل".