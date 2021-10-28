المصري: غرمنا اللاعبين المنقطعين عن المران.. والمشكلة انتهت

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 13:11

كتب : FilGoal

المصري

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، عن تغريم النادي للاعبين الذين انقطعوا عن المران.

وقال هاشم لأون تايم سبورتس: "الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب منذ العودة من أوغندا".

وشدد "امتنع اللاعبون عن التدريب، وقررت الإدارة تغريمهم ماليا".

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وأردف "لقد امتنعوا بداعي مشكلة عدم صرف 25% التي تخص نسب المشاركة في المباريات رغم أنه تم إيداع المبلغ في الحسابات البنكية، ولكن تأخر يوما واحدا".

وأتم "وبمجرد انتهاء المشكلة، انتظم اللاعبون بشكل عادي في التدريبات استعدادا لمباراة غزل المحلة".

وكان مصدر من النادي قد قال لـ FilGoal.com"عمرو مرعي لن يتواجد في مباراة غزل المحلة".

وأضاف "مرعي انقطع عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي".

وكشف المصدر "لم يحصل عمرو مرعي على ما يقرب من 15% من نسبة مقدم التعاقد وتم تحديد موعد لصرفه ولكن لا يوجد رصيد".

وتابع "تم وعد اللاعب أكثر من مرة ولكن لم يتم حل المشكلة حتى الآن".

واختتم المصدر تصريحاته "انقطاع عمرو مرعي بسبب عدم تحقيق الوعود التي ينتظرها".

وفي نفس السياق علم FilGoal.com أن بعض لاعبي المصري لم يحصلوا على مقدمات تعاقدهم في الوقت الذي تم منح اللاعبين الجدد مقدمات تعاقدهم كاملة.

وغاب الرباعي أحمد شديد قناوي ومحمد عنتر وعمرو موسى وأحمد مسعود عن التدريبات منذ الإثنين الماضي بسبب عدم صرف نسبة المشاركة عن الموسم الماضي وعدم صرف مقدم تعاقد الموسم الجديد.

كما تم تأجيل مران الفريق للساعة 7 مساء بعدما كان من المقرر إقامته في الخامسة لحين انضمامهم للفريق بعد صرف نسبة المشاركة عن الموسم الماضي.

ولكن بحسب هاشم، تم حل المشكلة.

غزل المحلة المصري في الدوري
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