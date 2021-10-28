أنشيلوتي: الوقت الإضافي كان قليلا.. ولا أفهم لماذا لم يعود الحكم للفيديو

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أن احتساب 4 دقائق فقط وقت بدلا من الضائع قليلا مقارنة بالفترة التي لم تلعب.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكان ريال مدريد قد تعادل على ملعبه سلبيا أمام أوساسونا ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا مباراة جيدة وافتقرنا إلى تسجيل الأهداف، الفريق قدّم كل شيء".

وأضاف "لعبنا ضد فريق متأخر كثيرا من أجل الدفاع لكن بالنسبة لي لعبنا بشكل جيد".

وأوضح أنشيلوتي "من الصعب الدخول إلى منطقة الجزاء في ظل وجود تلك التكتلات، الشيء المهم هو أن نواصل هذه الديناميكية الجيدة التي لدينا ونفكر في المباراة التالية".

وبالحديث عن الوقت بدل من الضائع أجاب "أرى أن أربع دقائق لم تكن كافية وكانت قليلة، كرة القدم اليوم تحتاج إلى لعب فعال".

وشدد "طلبت تفسيرا من الحكم لكنه لم يقنعني كثيرا".

وتابع "أعتقد أننا لسنا سعداء بالنتيجة ولكن بالمباراة، سيكون الدوري قريبا جدا حتى النهاية، فهناك فرق ليس من السهل التغلب عليها".

وعن لوكا يوفيتش أوضح "لم يكن جاهزا مائة بالمائة، بسبب عودته من مشكلة في الركبة وفضلت أن يلعب هازارد الذي قام بعمل جيد".

وأخيرا بسؤاله عن ركلة الجزاء التي طالب بها فينسيوس جونيور أجاب "هل تفهم أن حكم الفيديو المساعد لم يتدخل؟ هي قضية معقدة للغاية".

واختتم تصريحاته "فينيسيوس طلب من الحكم النظر إلى الفيديو ولا أعرف لماذا لم يتدخل؟".

ويتقاسم ريال مدريد صدارة الدوري مع أندية إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسيداد برصيد 21 نقطة وخاض كل منهم 10 مباريات باستثناء بيتيس الذي لعب مباراة زائدة.

وفي حال فوز أتليتكو مدريد اليوم على فريق ليفانتي يصعد على القمة أيضا برصيد 21 نقطة.