حمص لـ في الجول: الهزيمة أمام الأهلي مؤلمة.. لكن لدينا القدرة على علاج الأخطاء

وصف محمد حمص مدرب الإسماعيلي الهزيمة من الأهلي برباعية في مستهل مشوارهما بالدوري، بالمؤلمة.

وقال حمص لـ FilGoal.com: "الهزيمة من الأهلي 4-0 صعبة ومؤلمة. الفريق لم يكن في يومه سواء على مستوى الأداء أو النتيجة".

وشدد "لكنها كرة القدم. لدينا القدرة على علاج الأخطاء وإعادة التوازن للفريق".

وأكمل "الكل يتحمل المسؤولية، ليس أفراد بعينهم، وهذا ما اتفق عليه الكل".

وكشف "ندخل في معسكر بداية من اليوم الخميس استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا. سنعمل على زيادة الدوافع والتركيز".

وأتم "نثق في قدرات اللاعبين على تخطي توابع مباراة الأهلي وأنهم سيقدمون ما يليق بالفريق في اللقاءات المقبلة".

ويقابل الإسماعيلي كليوباترا يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري.

وسجل أهداف الأهلي أمام الإسماعيلي كل من علي معلول من ركلة جزاء وبيرسي تاو سجل هدفين في ظهوره الأول قبل أن يختتم أحمد عبد القادر التسجيل.