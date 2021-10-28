مران الأهلي – جلستان لـ موسيماني مع تاو والسولية.. ومعلول يكتفي بالركض الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 12:28 كتب : حسام نور الدين بيرسي تاو - مران الأهلي الأهلي البنك الأهلي في الدوري مران الأهلي نرشح لكم أخر الأخبار برشلونة يعلن تولي سيرجي بارخوان القيادة الفنية مؤقتا 27 دقيقة | الدوري الإسباني إيسترن كومباني لـ في الجول: قيمة عقود لاعبي فريقنا بالكامل لا تساوي عقد لاعب في أندية أخرى 35 دقيقة | الدوري المصري رئيس البنك الأهلي: الفوز على بطل السوبر منحنا دفعة معنوية.. وعودة كريم بامبو 49 دقيقة | الدوري المصري طبيب الأهلي: الشناوي في مرحلة التأهيل الأخيرة.. ووليد سليمان ينتظم بعد مواجهة البنك ساعة | الدوري المصري عبد الفتاح: لا يوجد أي خطأ مؤثر.. ويجب تعميم الآراء عند تقييم الحالات التحكيمية ساعة | الدوري المصري المصري: غرمنا اللاعبين المنقطعين عن المران.. والمشكلة انتهت ساعة | الدوري المصري أنشيلوتي: الوقت الإضافي كان قليلا.. ولا أفهم لماذا لم يعود الحكم للفيديو ساعة | الدوري الإسباني حمص لـ في الجول: الهزيمة أمام الأهلي مؤلمة.. لكن لدينا القدرة على علاج الأخطاء ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. برشلونة يعلن تولي سيرجي بارخوان القيادة الفنية مؤقتا طبيب الأهلي: الشناوي في مرحلة التأهيل الأخيرة.. ووليد سليمان ينتظم بعد مواجهة البنك حمص لـ في الجول: الهزيمة أمام الأهلي مؤلمة.. لكن لدينا القدرة على علاج الأخطاء المصري: غرمنا اللاعبين المنقطعين عن المران.. والمشكلة انتهت عبد الفتاح: لا يوجد أي خطأ مؤثر.. ويجب تعميم الآراء عند تقييم الحالات التحكيمية الأكثر مشاهدة 1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 الإسماعيلي 4 الأهلي انتهت الدوري المصري 2 بيراميدز 1 مصر للمقاصة انتهت الدوري الإسباني 1 رايو فايكانو 0 برشلونة انتهت الدوري الإسباني 0 ريال مدريد 0 أوساسونا انتهت الدوري الإيطالي 1 يوفنتوس 2 ساسولو انتهت الدوري المصري - غزل المحلة - المصري لم تبدأ 17:30 الدوري الإسباني - ليفانتي - أتليتكو مدريد لم تبدأ 21:30 الدوري الإسباني - سيلتا فيجو - ريال سوسيداد لم تبدأ 19:00 الدوري الإسباني - غرناطة - خيتافي لم تبدأ 20:00 الدوري الإيطالي - نابولي - بولونيا لم تبدأ 20:45 الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان - ليل لم تبدأ 21:00 الدوري الألماني - هوفنهايم - هيرتا برلين لم تبدأ 20:30 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الفتح - الفيصلي لم تبدأ 16:40 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الرائد - الباطن لم تبدأ 17:05 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الأهلي - الهلال لم تبدأ 18:50