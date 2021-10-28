الصحف الإيطالية تنتقد أليجري بعد خسارة يوفنتوس أمام ساسولو

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

تعرض ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس لانتقادات واسعة من الصحفة الإيطالية بعد هزيمة فريقه أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.

وتعرض يوفنتوس للخسارة على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت القاتل ضمن مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

وتعتبر تلك الخسارة هي الثالثة ليوفنتوس هذا الموسم بينهما اثنتان على أرضه.

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وجمع يوفنتوس 15 نقطة في الدوري الإيطالي حتى الآن بفارق 13 نقطة عن ميلان المتصدر.

وحصل أليجري على تقييم 5 أو أقل من 10 من قبل صحف لا جازيتا ديللو سبورت وتوتو سبورت وكوريير ديللو سبورت.

وكتبت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "أليجري لم يلاحظ أن كرة القدم قد تغيرت".

كما جاء في الصحيفة الإيطالية "ما كان يعمل بشكل جيد منذ خمس سنوات، الآن لم يعد جيدا، يوفنتوس لم يستحق الخسارة من ساسولو ولكنهم لا يعرفون كيف يفوزون".

بينما أشار تقرير آخر إلى خطة لعب المدير الفني "ما هو الهدف من خطة 4-4-2 الغريبة؟ يلعب رابيو جناحا وكييزا في وسط الملعب هل يريد الدفاع ضد ساسولو؟".

وكان أليجري قد صرح عقب المباراة "يوفنتوس كان قريبا من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة".

واتفقت صحيفة لاجازيتا مع المدير الفني الإيطالي لكن تسائلت عن سبب خياراته الغريبة في التشكيل.

يوفنتوس أليجري
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