كالتشيو ميركاتو: لابورتا يضع بيرلو بديلا حال فشل التعاقد مع تشافي

لم يتواصل مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا بالإيطالي أندريا بيرلو حتى الآن من أجل قيادة الفريق خلفا لرونالد كومان.

وكان برشلونة قد أعلن رسميا إقالة رونالد كومان بسبب سوء النتائج عقب خسارة الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن برشلونة بدأ المفاوضات بالفعل مع نادي السد القطري من أجل الحصول على خدمات تشافي.

وأشار التقرير إلى أن لابورتا عازم على اختيار تشافي كخيار أول لقيادة الفريق في المرحلة لامقبلة.

وأوضحت التقارير الإيطالية أن لابورتا معجبا ببيرلو ولكنه لم يتواصل معه حتى اللحظة.

وكشفت أن لابورتا يضع بيرلو بديلا لتشافي في حال فشل المفاوضات مع نادي السد.

وكان بيرلو قد أقيل من قيادة يوفنتوس نهاية الموسم الماضي بعد فوزه بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر وأنهى الدوري في المراكز الأربعة الأولى.

وتولى كومان مهمة تدريب برشلونة منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد كومان برشلونة في 67 مباراة فاز في 40 وتعادل في 11 وهُزم في 16.

وسجل برشلونة تحت قيادته 141 هدفا واستقبل 77.

ولم يتوج برشلونة تحت قيادة كومان سوى بلقب كأس إسبانيا.

وخلال الموسم الجاري يحتل برشلونة المركز التاسع في جول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق ست نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وخسر برشلونة الكلاسيكو في ملعبه كامب نو الجولة قبل الماضية بهدفين لهدف.

كما أنه في دوري أبطال أوروبا خسر أول مباراتين ولم يسجل خلالهما أي هدف ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا قبل الفوز بصعوبة على دينامو كييف.