عصام عبد الفتاح: ركلة جزاء الزمالك ضد إنبي في "المنطقة الرمادية".. ونميل لقرار الحكم

يميل عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لقرار الحكم محمود ناجي باحتساب ضربة جزاء للزمالك ضد إنبي، في مباراة الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وفسر عبد الفتاح رأيه بأن الكرة تقع في "المنطقة الرمادية" على حسب تعبيره.

وقال عبد الفتاح لـ أون تايم سبورتس: "ركلة جزاء الزمالك ضد إنبي؟ في التحكيم هناك ما يُسمى بالمنطقة الرمادية، وهو الخاص بالقرارات الصعبة في المباريات، وفي هذه الحالة نميل لقرار الحكم".

وأضاف "الـ VAR لم يتدخل في ضربة جزاء الزمالك ضد إنبي بسبب عدم وجود دليل قاطع أو رؤية واضحة للكرة بالشكل الذي يجعله يحكم بثقة 100%".

واحتسب الحكم محمود ناجي ركلة جزاء لصالح يوسف إبراهيم "أوباما" على حساب إنبي سجل منها أحمد سيد "زيزو" هدفا تقدم به الأبيض على إنبي في المباراة التي فاز بها الأبيض 2-0، قرار وصفه عبد الفتاح في وقت سابق بأنه “50/50”.

وأتم "ركلة جزاء الأهلي ضد الإسماعيلي (بالكربون) هي ضربة جزاء الاتحاد ضد سموحة. البعض قال إن تلك ضربة جزاء والأخرى لا رغم أنهما نفس اللعبة تقريبا".