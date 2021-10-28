عدم وجود كرة يلغي مباراة في الدرجة الرابعة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 10:59

كتب : رضا السنباطي

نادي أمبركاب

يبدو هذا الخبر كأحد أكثر الأخبار منطقية. لم تُلعب مباراة كرة القدم، بسبب عدم وجود كرة للعب.

ففي منطقة الإسكندرية بالدرجة الرابعة، أُلغيت مباراة فريق الشركة العربية مع فريق أمبركاب بسبب عدم توافر كرات، وتأخر سيارة الإسعاف.

خضر إسماعيل، مدير قطاع الكرة بنادي أمبركاب تحدث لـFilGoal.com قائلا: "توجهنا لملعب فريق الشركة العربية، الذي يلعب على ملعب مركز شباب المعمورة. انتظرنا 20 دقيقة لحضور سيارة الإسعاف وكان من المفترض إلغاء المباراة حينها لكننا انتظرنا، وبعدها اكتشفنا عدم توافر كرات وعدم وجود سوى كرات مقاس 4 الخاصة بالبراعم".

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وكشف "انتظرنا 55 دقيقة حتى ألغيت المباراة. مركز شباب المعمورة رفض استئجار نادي الشركة العربية لكرات بـ 100 جنيه وتأمين 500 جنيه. حزين على تدهور مستوى اللعبة".

أما علاء طلبة رئيس نادي الشركة العربية فقال: "عامل الفريق لم يحضر الكرات القانونية. انشغلنا بمشكلة سيارة الإسعاف ولم ننتبه لمشكلة المرات".

وكشف "الإسعاف تأخر بسبب أداء المسعف لصلاة الظهر، وبعد وصول السيارة قابلتنا مشكلة الكرات. فريق أمبركاب كان معه كرات خاصة به لكنه لم يمنحنا إياها للعب. قانونا نحن الفريق المضيف والكرات مسؤوليتنا، ذهبنا لإحضار كرات لكن الحكم كان قد ألغى المباراة".

طلبة أكد أن فريقه ارتكب خطأ وسيتم التحقيق في الأمر.

الدرجة الرابعة
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