القضاء الإداري يحكم بعودة مجاهد إلى انتخابات سموحة

حكمت محكمة القضاء الإداري بعودة المرشح محمد السيد مجاهد إلى انتخابات نادي سموحة.

ويعد ذلك الحكم الثاني لصالح مجاهد المرشح على رئاسة النادي، بعد أن حكمت له المحكمة قبل 4 أيام بالعودة للانتخابات المقررة غدا الجمعة.

وينافس مجاهد، الرئيس الحالي للنادي، محمد فرج عامر.

وكان مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية استبعد فرج عامر قد من انتخابات سموحة، كما استبعد محمد مجاهد المرشح على منصب رئاسة النادي السكندري. (طالع التفاصيل)

ولكن، حكم القضاء لصالح الثنائي في وقت سابق بالعودة للسباق الانتخابي.

ويترأس عامر نادي سموحة منذ أكثر من 20 عاما.