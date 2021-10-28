سبورت: تشافي توصل إلى اتفاق لقيادة برشلونة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

تشابي هيرنانديز - مدرب السد

توصل تشافي هيرنانديز إلى اتفاق مع برشلونة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لرونالد كومان.

وكان برشلونة قد أعلن رسميا إقالة كومان مساء أمس الأربعاء بسبب سوء النتائج.

وخسر برشلونة أمام رايو فاليكانو بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني.

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وكشف تقرير صحيفة سبورت الإسبانية عن توصل تشافي إلى اتفاق مع برشلونة وكان هو الخيار الأول للفريق الكتالوني كشخصية مثالية لبدء مشروع جديد.

وأشار التقرير إلى أن ما يتبقى فقط للإعلان الرسمي هو إنهاء التعاقد الذي يربط تشافي مع نادي السد القطري.

وأوضحت صحيفة سبورت أن هناك بند يتيح لتشافي فسخ التعاقد مقابل مليون يورو.

وكشف التقرير عن اتفاق برشلونة مع تشافي بالفعل على كل شيء بما في ذلك أعضاء الجهاز الفني الجديد.

وسيتواجد أوسكار شقيق تشافي في الطاقم الفني بالإضافة إلى سيرجيو أليجري كمساعد وإيفان توريس كمدرب بدني.

وتولى كومان مهمة تدريب برشلونة منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد كومان برشلونة في 67 مباراة فاز في 40 وتعادل في 11 وهُزم في 16.

وسجل برشلونة تحت قيادته 141 هدفا واستقبل 77.

ولم يتوج برشلونة تحت قيادة كومان سوى بلقب كأس إسبانيا.

وخلال الموسم الجاري يحتل برشلونة المركز التاسع في جول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق ست نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وخسر برشلونة الكلاسيكو في ملعبه كامب نو الجولة قبل الماضية بهدفين لهدف.

كما أنه في دوري أبطال أوروبا خسر أول مباراتين ولم يسجل خلالهما أي هدف ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا قبل الفوز بصعوبة على دينامو كييف.

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