موسيماني إلى جماهير الأهلي: اللاعب رقم 12 دائما ما يصنع الفارق

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 10:25

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الأهلي

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بالحضور الجماهيري خلال مواجهة الإسماعيلي في افتتاحية مسابقة الدوري.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف دون مقابل في بداية مشوار الدوري.

ووجه موسيماني إلى الجماهير التي حضرت المباراة قائلا: "بالرغم من أعدادكم الصغيرة، كنتم تهتفون بأعلى صوت ومنحتم الفريق الحافز والطاقة".

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وتابع موسيماني عبر تويتر "اللاعب رقم 12 دائما ما يصنع الفارق، شكرا لدعمكم".

ويستضيف الأهلي فريق البنك الأهلي مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري بعد الجولة الأولى بفارق الأهداف.

وسجل أهداف الأهلي أمام الإسماعيلي كل من علي معلول من ركلة جزاء وبيرسي تاو سجل هدفين في ظهوره الأول قبل أن يختتم أحمد عبد القادر التسجيل.

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