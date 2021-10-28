برشلونة يقيل كومان

قرر نادي برشلونة إقالة مديره الفني رونالد كومان من منصبه صباح اليوم الخميس.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن مجلس إدارة النادي الكتالوني قرر إقالة المدرب الهولندي من منصبه لسوء النتائج.

وبعد دقائق أعلن النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي إقالة كومان وأوضح البيان "الرئيس خوان لابورتا أخبر كومان بإقالته من منصبه عقب الهزيمة من رايو فاليكانو".

وهُزم برشلونة مساء الأربعاء على يد رايو فاليكانو بهدف دون رد في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يقوم حاليا بصياغة بيان الإقالة للإعلان عنه بشكل رسمي.

وتولى كومان مهمة تدريب برشلونة منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد كومان برشلونة في 67 مباراة فاز في 40 وتعادل في 11 وهُزم في 16.

وسجل برشلونة تحت قيادته 141 هدفا واستقبل 77.

ولم يتوج برشلونة تحت قيادة كومان سوى بلقب كأس إسبانيا.

وخلال الموسم الجاري يحتل برشلونة المركز التاسع في جول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق ست نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وخسر برشلونة الكلاسيكو في ملعبه كامب نو الجولة الماضية بهدفين لهدف.

كما أنه في دوري أبطال أوروبا خسر أول مباراتين ولم يسجل خلالهما أي هدف ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا قبل الفوز بصعوبة على دينامو كييف.