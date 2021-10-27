إنتر يستعيد الانتصارات في الدوري أمام إمبولي.. وروما يهزم كالياري بصعوبة

استعاد إنتر ميلان انتصاراته في الدوري الإيطالي وفاز على مضيفه إمبولي بثنائية دون رد، في الجولة العاشرة من المسابقة.

ونجح إنتر في تحقيق الفوز الأول له في الدوري بعد الخسارة من لاتسيو والتعادل مع يوفنتوس.

ليصل إنتر حامل لقب الدوري إلى النقطة 21 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد إمبولي عند النقطة 12 في المركز الـ12.

تقدم إنتر في الدقيقة 34 عن طريق دانيلو دي أمبريزيو، ثم أضاف فيدريكو ديماركو الهدف الثاني في الدقيقة 66 بصناعة من لوتارو مارتينيز.

في مباراة أخرى حقق لاتسيو فوزا هاما على فيورنتينا بهدف دون رد، سجله بيدرو رودريجيز في الدقيقة 52.

ووصل لاتسيو إلى النقطة 17 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 15 في المركز الثامن.

كما استعاد روما انتصاراته في الدوري وحقق فوزا صعبا على كالياري بثنائية مقابل هدف.

ورغم تقدم كالياري في الدقيقة 52 عن طريق ليوناردو بافوليتي، إلا أن روما استطاع التعادل في الدقيقة 71 بهدف سجله إيبيناز، ثم أضاف لورانز بيليجريني الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ليصل روما إلى النقطة 19 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند النقطة 6 في المركز الأخير بجدول الترتيب.