رئيس لجنة الحكام: ديانج لا يستحق الطرد المباشر ضد الإسماعيلي.. وهذا موقف حكام القمة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 23:38

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الأهلي

يرى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن قيادة محمد عادل لمباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري، كان ممتازا.

وقال عبد الفتاح عبر قناة صدى البلد: "تحكيم مباراة الإسماعيلي والأهلي كان رائعا، وركلة الجزاء المحتسبة للأهلي صحيحة 100%".

وشدد "قدم ديانج لم تكن مفرودة، بالتالي تندرج تلك الكرة تحت بند التهور وليس استعمال القوة الزائدة لذا تستحق إنذارا وليس طردا مباشرا".

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وأردف "حتى الآن لم يطلب أي ناد في مصر حكاما أجانب لأي من مبارياته. علينا النظر لأكثر من نقطة قبل استقدام حكام أجانب مثل مصلحة التحكيم المصري وعنصر الوقت".

وشرح "3 حكام دوليين قادوا مباريات هذه الجولة، و4 آخرين سيحكمون في الجولة المقبلة. في حال قيادة حكم مصري لمباراة القمة، سيكون ضمن أفضل اثنين أو ثلاثة أداءا من الحكام الدوليين في الجولتين الأولى والثانية".

وكشف "هل من الممكن أن يقود أي من الحكمين اللذين قادا مباراتي الموسم الماضي مباراة الجولة الثالثة بين الزمالك والأهلي؟ كل الاحتمالات موجودة"

وقاد محمود البنا قمة الدور الأول الموسم الماضي، فيما قاد أمين عمر مباراة الدور الثاني.

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتألق بيرسي تاو الوافد الجديد للأهلي خلال المباراة وسجل ثنائية في أول ظهور له مع الفريق الأحمر.

كذلك سجل علي معلول وأحمد حمدي عبد القادر للأهلي في شباك الدراويش.

وحصد الأهلي نقاط المباراة ليتصدر ترتيب الدوري متفوقا على البنك الأهلي الذي فاز بثلاثية دون رد على طلائع الجيش.

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