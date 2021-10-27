كومان بعد الخسارة أمام فايكانو: لعبنا مباراة جيدة ولكننا لا نعمل بشكل جيد

أثنى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على أداء الفريق في مباراته أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني والتي انتهت بالخسارة بهدف دون رد.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "اليوم لم تكن مشكلة السلوك أو لاعبينا، لأننا خلقنا العديد من الفرص، كانت مسألة عدم التسجيل، لا يمكنك قول أي شيء آخر".

وأضاف "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، وبعد هدف رايو سيطرنا وصنعنا الكثير من الفرص، ولكن لم نسجل وهذا الذي يثير الشكوك".

وتابع "بقي الكثير من المباريات، الأندية الأخرى عززت أنفسها بالتعاقدات في المواسم الأخيرة، والبارسا لم يتمكن من ذلك".

وواصل كومان "ترتيب الليجا حاليا يشير إلى أننا لا نعمل بشكل جيد، وأن مستوانا انخفض، فقدنا لاعبين لديهم جودة عالية".

وأوضح "هناك فرق أكثر توازنا من فريقنا، لكننا أظهرنا هذا الموسم أنه يمكننا التنافس مع الأندية الأخرى في الليجا، قد يكون لدينا سوء الحظ أو الإصابات، لكنها كلها أعذار، ما يهم هو النتيجة، ويجب على كل واحد تحليل لعبته".

واختتم المدير الفني الهولندي تصريحاته قائلا: "نملك الهدافين، أجويرو هداف دائما في كل الأندية التي لعب لها، وسجل ديباي التهديفي كل موسم من 15 لـ 20 هدفا، وأيضا لدينا في الوسط من يسجل، لا يمكنني الشكوى من عدم وجود هدافين، رؤية فرصنا اليوم، ترى أن النتيجة غير عادلة".

وكان راديميل فالكاو هو من سجل هدف الفوز على برشلونة في الشوط الأول من المباراة.

وبتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة، فيما يحتل رايو فاليكانو المركز الخامس برصيد 19 نقطة.