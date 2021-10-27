لا استثمار لفوز الكلاسيكو.. ريال مدريد يتعثر أمام أوساسونا

لم يستغل ريال مدريد الحافز المعنوي الناتج عن انتصاره في الكلاسيكو ضد برشلونة في الكامب نو وسقط في فخ التعادل ضد أوساسونا.

واستضاف ريال مدريد منافسه أوساسونا اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 11 من الدوري الإسباني وتعادلا سلبيا بدون أهداف.

النتيجة رفعت رصيد ريال مدريد إلى 21 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بالتساوي مع إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسيداد.

لكن ريال مدريد وإشبيلية وريال سوسيداد خاضوا 10 مباريات مقابل 11 لبيتيس.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وغابت الفرص الخطيرة وجاءت أولى الفرص بتسديدة من كريم بنزيمة ولكن تسديدته جاءت خارج منطقة الجزاء.

وسدد إدواردو كامافينجا كرة قوية لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

وتلاها تسديدة أخرى من داني كارفاخال ذهبت لخارج الملعب.

وأرسل توني كروس عرضية من الناحية اليسرى شتتها دفاع أوساسونا وشن هجمة مرتدة سريعة أنهاها جون مونكايولا ارتطمت في القائم الأيمن لمرمى ريال مدريد.

وسدد بنزيمة كرة أخرى ارتطمت بالعارضة.

واستغل كاسيميرو خروج حارس أوساسونا من مرماه لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.