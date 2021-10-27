ليفربول يعبر بريستون بسهولة في كأس الرابطة.. وليستر ينجو من فخ برايتون

تأهل ليفربول إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد فوزه على بريستون نورث إيند بهدفين دون رد.

وحل ليفربول ضيفا على بريستورن نورث إيند في ملعب ديبدايل في إطار دور الـ16.

افتتح تاكومي مينامينو أهداف اللقاء في الدقيقة 62.

وأضاف ديفوك أوريجي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 84.

ولم يشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول بعدما أخرجه يورجن كلوب مدرب الفريق من القائمة كلها.

وفي ملعب كينج باور فاز ليستر سيتي على ضيفه برايتون بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل إيجابيا بهدفين لكل فريق.

افتتح هارفي بارنز أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة.

وأدرك آدم وبستر التعادل لبرايتون في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

لكن بعد دقيقتين فقط سجل آدم لوكمان الهدف الثاني لليستر.

وفي الدقيقة 71 أدرك إينوك مويبو التعادل مرة أخرى لبرايتون.

وفي ركلات الترجيح أهدر نيل موباي وإينوك مويبو لبرايتون ليودع فريقهما البطولة.

ويعد ليفربول هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بواقع ثماني مرات بالتساوي مع مانشستر سيتي.

فيما توج ليستر سيتي باللقب ثلاث مرات.