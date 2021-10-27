أحمد عبد القادر: لا نريد المبالغة.. الأهم الاستمرارية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 23:06

كتب : FilGoal

هدف أحمد عبد القادر بقميص الأهلي في شباك الإسماعيلي

لا يريد أحمد عبد القادر جناح الأهلي المبالغة، بعد فوز الأحمر على الإسماعيلي 4-0 في بداية مشوارهما في الدوري.

وقال عبد القادر عبر قناة الأهلي: "نجحنا في تنفيذ خطة موسيماني. سجلت أول أهدافي مع الفريق والأهم الاستمرارية وأن نقدم سنة جيدة للنادي الأهلي".

وأردف "أهم شيء داخل منطقة الـ 18 استغلال الفرص واستغلال أي مسافة للتسجيل، وأشكر الله على نعمة الهدوء".

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وأتم "اللاعبون الكبار يحتوون بقية اللاعبين والصفقات الجديدة، ولا نريد المبالغة (لسه بنقول يا هادي)".

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتألق بيرسي تاو الوافد الجديد للأهلي خلال المباراة وسجل ثنائية في أول ظهور له مع الفريق الأحمر.

كذلك سجل علي معلول وأحمد حمدي عبد القادر للأهلي في شباك الدراويش.

وحصد الأهلي نقاط المباراة ليتصدر ترتيب الدوري متفوقا على البنك الأهلي الذي فاز بثلاثية دون رد على طلائع الجيش.

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