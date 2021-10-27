خبر في الجول – المريخ يطلب ضم محمود شبانة.. وجلسة مع الزمالك للحسم

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 23:03

كتب : FilGoal

محمود شبانة

طلب نادي المريخ ضم محمود شبانة مدافع الزمالك بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المريخ طلب استعارة محمود شبانة من الزمالك حتى نهاية الموسم.

من جهة أخرى، استفسر المريخ عن إمكانية ضم حسام أشرف لاعب وسط الفريق أيضا حتى نهاية الموسم، لكنه لم يقدم العرض بشكل رسمي حتى الآن.

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وسيعقد المريخ جلسة أخرى مع الزمالك مساء غد الخميس، لحسم صفقتي محمود شبانة، وحسام أشرف.

محمود شبانة انضم لنادي الزمالك قبل بداية الموسم قادما من أسوان، لكن الفريق الأبيض فشل في ضم المدافع بسبب قرار الاتحاد الدولي بمنع النادي من القيد لفترتي قيد.

وكان شبانة قريبا من الانتقال إلى الإسماعيلي قبل نهاية فترة الانتقالات، لكن الصفقة تعثرت في الساعة الأخيرة، ليستمر اللاعب في تدريبات الزمالك ودون قيده.

الدوري المصري الزمالك المريخ محمود شبانة
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