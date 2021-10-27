قاهر مدينة مانشستر.. وست هام يُقصي سيتي من كأس الرابطة ويحقق ما لم يحدث منذ 4 سنوات

أصبح وست هام هو قاهر مدينة مانشستر رسميا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وفاز وست هام اليوم الأربعاء في ملعبه في لندن على سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في دور الـ16.

وأهدر فيل فودين ركلة الترجيح الخاصة بسيتي والتي كفلت تأهل وست هام بعدما سجل كل ركلاته بنجاح.

وكان وست هام فاز على مانشستر يونايتد في دور الـ32 في ملعب أولد ترافورد بهدف دون رد.

وتعد هذه هي أول مرة منذ عام 2018 التي ستعرف فيها كأس الرابطة بطلا لها غير مانشستر سيتي.

وتوج سيتي باللقب ثماني مرات بالتساوي مع ليفربول كرقم قياسي، وجاءت آخر ستة ألقاب له في أعوام 2014 و2016 و2018 و2019 و2020 و2021.

ولم يفز وست هام أبدا بلقب كأس الرابطة.

وكان أبرز إنجاز للمطارق في البطولة هو التأهل للنهائي مرتين في 1966 و1981.

وفي الوقت ذاته فاز توتنام على بيرنلي بهدف دون رد، وبرينتفورد على ستوك سيتي بهدفين لهدف.