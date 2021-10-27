مدرب الأهلي: البدايات دائما مهمة.. وهذه مكاسب الفوز على الإسماعيلي

يرى سامي قمصان مدرب النادي الأهلي بأن الفوز على الإسماعيلي مهم كونه البداية للموسم، والبدايات دائما ما تكون هامة.

الأهلي فاز على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 بعد المباراة: "البدايات مهمة دائما، اللاعبون كانوا في قمة تركيزهم اليوم في المباراة".

وأضاف "ليس من السهل أن يخسر الأهلي الدوري، لذلك كان اللاعبون في قمة تركيزهم ومصممين على تقديم أداء جيد اليوم، وأشكرهم على هذا الأداء أمام فريق كبير بحجم الإسماعيلي".

مدرب الأهلي أتبع "أمامنا تحديات كبيرة وكافة الفرق على أتم استعداد للمنافسة على الدوري، وهو حق مشروع لكافة الأندية".

وواصل "اليوم غيرنا طريقة لعبنا، ولو تعثرنا لكنا قد تعرضنا لانتقادات كبيرة، لكن هذه الطريقة لعبنا بها من قبل، وكانت هي المناسبة لإمكانيات لاعبينا ولطريقة لعب المنافس".

قمصان أتم "في الفترة السابقة، كنا نعاني انتقادات كبيرة حتى مع فوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا. كان الأهم اليوم هو الفوز واستعادة ثقة جماهيرنا، لأنها كانت المرة الأولى منذ فترة التي أسمع انتقادات من بعض الجماهير ومن بعض نجوم الفريق التاريخيين رغم أن نسبة نجاح موسيماني جيدة جدا".

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.