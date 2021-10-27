مدرب الأهلي: البدايات دائما مهمة.. وهذه مكاسب الفوز على الإسماعيلي

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 22:54

كتب : FilGoal

سامي قمصان

يرى سامي قمصان مدرب النادي الأهلي بأن الفوز على الإسماعيلي مهم كونه البداية للموسم، والبدايات دائما ما تكون هامة.

الأهلي فاز على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 بعد المباراة: "البدايات مهمة دائما، اللاعبون كانوا في قمة تركيزهم اليوم في المباراة".

أخبار متعلقة
الأحمر يقص شريط الدوري.. ثنائية بيرسي تاو تزين فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية تاو ليس أول أجنبي يسجل أكثر من هدف في مشاركته الأولى مع الأهلي مهندس تقنية الفيديو في لقاء الإسماعيلي والأهلي يكشف لـ في الجول سبب تأخر تركيب الأجهزة تشكيل الإسماعيلي – ثنائي هجومي للدراويش أمام الأهلي.. ومدبولي على الدكة

وأضاف "ليس من السهل أن يخسر الأهلي الدوري، لذلك كان اللاعبون في قمة تركيزهم ومصممين على تقديم أداء جيد اليوم، وأشكرهم على هذا الأداء أمام فريق كبير بحجم الإسماعيلي".

مدرب الأهلي أتبع "أمامنا تحديات كبيرة وكافة الفرق على أتم استعداد للمنافسة على الدوري، وهو حق مشروع لكافة الأندية".

وواصل "اليوم غيرنا طريقة لعبنا، ولو تعثرنا لكنا قد تعرضنا لانتقادات كبيرة، لكن هذه الطريقة لعبنا بها من قبل، وكانت هي المناسبة لإمكانيات لاعبينا ولطريقة لعب المنافس".

قمصان أتم "في الفترة السابقة، كنا نعاني انتقادات كبيرة حتى مع فوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا. كان الأهم اليوم هو الفوز واستعادة ثقة جماهيرنا، لأنها كانت المرة الأولى منذ فترة التي أسمع انتقادات من بعض الجماهير ومن بعض نجوم الفريق التاريخيين رغم أن نسبة نجاح موسيماني جيدة جدا".

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.

الدوري المصري الأهلي الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
برشلونة يقيل كومان ساعة | الدوري الإسباني
كومان بعد الخسارة أمام فاليكانو: لعبنا مباراة جيدة ولكننا لا نعمل بشكل جيد ساعة | الدوري الإسباني
إنتر يستعيد الانتصارات في الدوري أمام إمبولي.. وروما يهزم كالياري بصعوبة ساعة | الدوري الإيطالي
رئيس لجنة الحكام: ديانج لا يستحق الطرد المباشر ضد الإسماعيلي.. وهذا موقف حكام القمة ساعة | الدوري المصري
لا استثمار لفوز الكلاسيكو.. ريال مدريد يتعثر أمام أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
ليفربول يعبر بريستون بسهولة في كأس الرابطة.. وليستر ينجو من فخ برايتون 2 ساعة | أوروبا
أحمد عبد القادر: لا نريد المبالغة.. الأهم الاستمرارية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – المريخ يطلب ضم محمود شبانة.. وجلسة مع الزمالك للحسم 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني