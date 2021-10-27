ودع أول بطولة رسميا.. مونشنجلادباخ يطرد بايرن من كأس ألمانيا بخماسية تاريخية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 22:40

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ ضد بروسيا مونشنجلادباخ

تلقى بايرن ميونيخ صفعة قوية اليوم بعدما ودع أولى بطولات الموسم الجاري وذلك بسبب خماسية تاريخية من بروسيا مونشنجلادباخ.

واكتسح جلادباخ منافسه بايرن بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في دور الـ32 من كأس ألمانيا في الملعب الأولمبي ببرلين.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الثانية لبايرن خلال الموسم الجاري بعد الخسارة ضد إنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

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ووفقا لموقع الإحصائيات الشهير "أوبتا" فإن الثلاثية التي تلقاها بايرن في الشوط الأول من مباراة اليوم هو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ مشاركات الفريق البافاري في البطولة.

ولم يستطع بايرن كذلك الفوز على جلادباخ في الدوري خلال الموسم الجاري إذ أنهما تعادلا إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح كواديو كونيه أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية.

وأضاف رامي بن سبعيني الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 15 و21، والأخير جاء من ركلة جزاء.

وسجل بريل إمبولو الهدف الرابع لجلادباخ في الدقيقة 51.

قبل أن يعود اللاعب السويسري ويتمم خماسية فريقه التاريخية بهدف آخر في الدقيقة 58.

وتعد هذه هي أكبر هزيمة لبايرن تحت إمرة مدربه الحالي جوليان نايجلزمان الذي تولى المهمة مع بداية الموسم الجاري.

بايرن ميونيخ بروسيا مونشنجلادباخ
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