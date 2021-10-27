خبر في الجول – جلسة جديدة في الساعات المقبلة في مفاوضات الزمالك مع بنشرقي

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 22:26

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي الزمالك إنبي الدوري المصري

ينتظر مسؤولو نادي الزمالك، وأشرف بنشرقي جناح الفريق ومحاميه، وصول شقيق اللاعب إلى القاهرة، في الساعات القليلة المقبلة.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الطرفين في انتظار وصول شقيق بنشرقي في الساعات القليلة المقبلة لتنطلق جلسة جديدة من المفاوضات لتجديد عقد الجناح المغربي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان حسين السمري عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي للنادي قد صرح قائلا: "اللاعب يريد أن يكون الشرط الجزائي بعد الموسم الأول ولكن الزمالك يريد أن يكون بعد الموسم الثاني".

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وأوضح "اتفقنا معه على أن قيمة الشرط الجزائي مليوني دولار وذلك بعدما كان يريد أن يكون الشرط الجزائي مليون دولار فقط".

بنشرقي انضم لنادي الزمالك قبل موسمين قادما من فريق الهلال السعودي.

صاحب الـ26 عاما كان هداف الزمالك بالموسم المنقضي، إذ سجل 16 هدفا مع الفريق في 36 مباراة خاضهم بمختلف البطولات، وصنع 9 آخرين.وتوج بنشرقي مع الزمالك بألقاب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي.

بنشرقي يملك أيضا 12 مباراة دولية مع المغرب، سجل فيهم هدفا واحدا.

الزمالك أشرف بنشرقي عقد بنشرقي مع الزمالك
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