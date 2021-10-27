الأحمر يقص شريط الدوري.. ثنائية بيرسي تاو تزين فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية

افتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتألق بيرسي تاو الوافد الجديد للأهلي خلال المباراة وسجل ثنائية في أول ظهور له مع الفريق الأحمر.

كذلك سجل علي معلول وأحمد حمدي عبد القادر للأهلي في شباك الدراويش.

وحصد الأهلي نقاط المباراة ليتصدر ترتيب الدوري متفوقا على البنك الأهلي الذي فاز بثلاثية دون رد على طلائع الجيش.

وصف المباراة

بدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المباراة بالاعتماد على طريقة لعب 3-4-3 بوجود حمدي فتحي في قلب الدفاع بجوار بدر بانون وأيمن أشرف.

سيطر الأهلي على اللعب مبكرا وكان الأخطر على مرمى الإسماعيلي، واستطاع لويس ميكيسوني الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 19 بعد عرقلته من قبل مروان صحراوي.

وتقدم علي معلول لتسديد الركلة في الدقيقة 21 ليضع الكرة على يمين أحمد عادل عبد المنعم ويسجل هدف الأهلي الأول.

ولم ينتظر الأهلي كثيرا ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23 عن طريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعدما استغل تمريرة أفشة بالرأس لينطلق نحو مرمى الإسماعيلي ويراوغ باهر المحمدي ويضع الكرة في الشباك.

مسجلا أول أهدافه مع الأهلي في أول مباراة له.

واستمر تاو في التألق وسجل هدف الأهلي الثالث والثاني له في الدقيقة 33 بعد عرضية من أفشة من ناحية اليمين وصلت له قبل أن يستلم الكرة ويسدد في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لحين مراجعة اللعبة بتقنية الفيديو لمعرفة إذا كان بيرسي تاو في موقف تسلل أم لا، ليشير الحكم إلى احتساب الهدف.

مما اضطر طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي إلى إجراء التبديل الأول في الدقيقة 40 بنزول محمد صادق بدلا من محمد عادل.

الشوط الثاني

واستمر الأهلي في الضغط والسيطرة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وسجل بيرسي تاو مرة ثالثة في شباك الإسماعيلي لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي تسلل أفشة الذي مرر له الكرة.

وسدد أفشة كرة أرضية قوية مرت جوار مرمى أحمد عادل عبد المنعم.

وأجرى موسيماني 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 71 بنزول كل من أحمد حمدي عبد القادر وحسين الشحات وحسام حسن بدلا من ميكيسوني وبيرسي تاو وأفشة.

وتعرض أليو ديانج للطرد في الدقيقة 74 بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخل قوي مع محمد الشامي لاعب الإسماعيلي.

ثم شارك عمار حمدي بدلا من عمرو السولية في الدقيقة 85.

لكن أحمد حمدي عبد القادر رفض أن تنتهي المباراة دون أن يسجل هدفا وبالفعل أضاف الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 87 بعد مراوغة رائعة لباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ثم وضع الكرة في شباك أحمد عادل عبد المنعم.