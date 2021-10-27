تاو ليس أول أجنبي يسجل أكثر من هدف في مشاركته الأولى مع الأهلي

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 21:16

كتب : FilGoal

بيرسي تاو وبيتسو موسيماني - الإسماعيلي والأهلي

رغم تسجيله هدفين في أول ظهور مع الأهلي، إلا أن بيرسي تاو ليس أول أجنبي يسجل أكثر من هدف في مشاركته الأولى مع الأحمر.

تاو سجل هدفين في الشوط الأول من مواجهة الفريق ضد الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري، التي شهدت ظهور الجنوب إفريقي الأول مع الفريق.

ولكن، سبق تاو، الغاني جون أنتوي.

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الهداف التاريخي للأجانب في الدوري المصري، سجل 4 أهداف في ظهوره الأول مع الأهلي، ضد الجونة في اللقاء الشهير الذي خاضه الفريق الساحلي بالأشبال في 22 أغسطس 2015.

في تلك المباراة سجل ماليك إيفونا أيضا هدفا، كان هدفا في ظهوره الأول مع الأحمر.

بيرسي تاو الأهلي الإسماعيلي في الدوري
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