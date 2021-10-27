بهدف +95.. ساسولو يصعق يوفنتوس ويزيد موقفه صعوبة

ازداد موقف يوفنتوس صعوبة في الدوري الإيطالي، وتلقى الفريق خسارة جديدة.

وخسر يوفنتوس أمام ساسولو بهدفين مقابل هدف على ملعب يوفنتوس، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

سجل دافيدي فراتيسي وماكسيم لوبيز هدفا ساسولو، فيما سجل ويستون ماكيني هدف يوفنتوس الوحيد.

الفوز رفع رصيد ساسولو إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 15 نقطة في المركز السابع.

التشكيل

ماسيميليانو أليجري بدأ المباراة بعديد من التعديلات في التشكيل. ماتيا بيرين حرس المرمى، فيما بدأ ألفارو موراتا بجانب باولو ديبالا في الهجوم.

وبدأ فيديريكو كييزا كأساسي أيضا بعد المشاركة كبديل أمام إنتر، فيما تواجد مانويل لوكاتيلي بجانب ويستون ماكيني في وسط الملعب.

وصف المباراة

يوفنتوس كاد يتقدم مبكرا جدا في الدقيقة الثانية. مخالفة نفذها فيديريكو كييزا، وقابلها ليوناردو بونوتشي برأسية بجانب القائم.

ضغط يوفنتوس استمر في الدقيقة السابعة بعرضية من ماتيا دي تشيليو، أنقذها أندريا كونسيلي حارس ساسولو من على الخط.

واضطر أليجري لإجراء تبديل مبكرا في الدقيقة الـ13 بعد إصابة ماتيا دي تشيليو، وليشارك أليكس ساندرو بدلا منه.

ودخل ساسولو اللقاء هنا. دومينيكو بيراردي صوب كرة قوية في الدقيقة الـ18، وتصدى لها ماتيا بيرين بصعوبة.

أقرب فرص يوفنتوس كانت في الدقيقة الـ38 بعد عرضية من مانويل لوكاتيلي، قابل ديبالا بلمسة في القائم.

ووسط ضغط يوفنتوس القوي، رد ساسولو بهدف أول في الدقيقة الـ44. تمريرة رائعة من جورجي ديفريل، استلمها دافيد فراتيسي وأودعها المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

يوفنتوس بدأ الشوط الثاني بأول تبديل. شارك خوان كوادرادو بدلا من أدريان رابيو.

كييزا كاد يتعادل في الدقيقة الـ59، وسدد كرة تصدى لها كونسيلي.

هنا تدخل مدرب ساسولو، ودفع بـ جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة الـ62 بدلا من جياكمو راسبادوري.

ورد أليجري بدخول كايو جورج في الدقيقة الـ63 بدلا من موراتا.

البديل كايو جورج كاد يدرك التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة الـ70. عرضية من كوادرادو، قابلها المهاجم البرازيلي بخلفية مزدوجة فوق المرمى.

وجاء التعادل أخيرا في الدقيقة الـ76. كرة ثابتة نفذها ديبالا، وقابلها ويستون ماكيني برأسية في المرمى.

يوفنتوس ضعط بكل خطوطه لإدراك هدف الفوز، لكن الصاعقة كانت في الدقيقة الـ94 بهدف ثاني لـ ساسولو. مرتدة مررها بيراردي إلى ماكسيم لوبيز الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة من فوق بيرين، لينتهي اللقاء بفوز ساسولو بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد ساسولو إلى 14 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 15 نقطة في المركز السابع.